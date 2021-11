Het leesoffensief: hoe Vlaanderen als kneusje van de internationale klas weer aan top van leesvaardigheid kan staan

Het gaat al jaren niet goed met de Vlaamse lezer. In internationaal PIRLS-onderzoek zakte het leesniveau van 10-jarigen op tien jaar tijd van de achtste naar de tweeëndertigste plaats. Vlaamse leerlingen lopen zo twee schooljaren achter op landen aan de top. Geen enkele andere onderwijsregio ging in tien jaar tijd meer achteruit dan Vlaanderen. "Vlaanderen is daarmee het kneusje van de klas", zegt An De Moor, ondervoorzitter van de expertengroep die voor de Vlaamse regering een plan heeft uitgedacht om de leesvaardigheid te verbeteren.