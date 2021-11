Mechelse horeca en bestuur slaan handen in elkaar tegen seksueel geweld: "Personeel opleiden om seksuele agressie te herkennen"

De horeca en het stadsbestuur van Mechelen gaan samenwerken om seksuele agressie in het uitgaansleven te voorkomen. Zeker na de recente voorvallen van seksueel geweld in andere steden, komen de plannen daarvoor in een stroomversnelling. Zo krijgt het horecapersoneel een opleiding om seksuele agressie te herkennen.