Mechelse politie houdt 50-tal fietsers zonder verlichting tegen tijdens grote controleactie

"We proberen om bij zoveel mogelijk fietsers de verlichting in orde te krijgen, want dat is zeer belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer", gaat Verbrugge verder. "Met donkere kledij en zonder fietsverlichting ben je maar zichtbaar tot 20 meter ver als het donker is. Een auto heeft een stopafstand van 26 meter. Als je die afstanden met elkaar vergelijkt, dan is de rekening snel gemaakt. Je komt heel snel terecht onder zo'n auto."