Mol herdenkt einde Eerste Wereldoorlog met grote optocht: "Ervoor zorgen dat ook jeugd stilstaat bij oorlog"

Vandaag, op 11 november, is er ter ere van Wapenstilstand in bijna elke gemeente en stad een herdenking van de doden die gevallen zijn in de twee wereldoorlogen. Ook in Mol werd het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Leden van de Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG) gingen samen met brandweer en politie een eerbetoon brengen aan de gesneuvelde soldaten, aan twee oorlogsmonumenten.