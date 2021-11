Na de overstromingen in Wallonië: veel getroffen bewoners hebben nog geen gasaansluiting of verwarming

De winter wordt geen makkelijke periode voor de bewoners van de overstroomde gebieden in de Ardennen. In heel wat huizen is er nog altijd geen gasaansluiting en geen verwarming. Bovendien is er een gebrek aan verwarmingsketels en aan loodgieters om ze te installeren. Danielle uit Trooz stookt met een pelletkachel en een petroleumbrander. Maar haar huis is in slechte staat. Alle binnendeuren zijn door het water weggespoeld. De warmte stroomt weg. "Toen ik vanmorgen opstond, was het hier één graad", vertelt ze aan onze reporter Stefaan Meerbergen. Bekijk hierboven zijn reportage.