Nieuwe wandelroute in streek rond Dendermonde vertelt leven van Sint-Maarten

De paden lopen door Massemen, Berlare, Schellebelle, Zele, Appels, Moerzeke en Denderbelle. In elke gemeente kunnen mensen vertrekken, informatieborden wijzen hun de weg. "Op de paden ontdekken ze ook enkele filmpjes die iets meer vertellen over Sint-Maarten", zegt Michiel Dejonckheere van de Erfgoedcel.



De route passeert een tiental Europese landen en is erkend als Europese Culturele Route. Het maakt verbinding met steden waar Sint-Maarten wordt gevierd, zoals Tours in Frankrijk en Utrecht in Nederland. "Tours is het centrale startpunt en daar vertrekt het naar Utrecht, tussenin was België eigenlijk een beetje een missing link, maar dat is nu opgelost."