Pelt herdenkt einde Eerste Wereldoorlog: “Met corona hebben we ook een oorlog meegemaakt”

In Pelt werd een krans neergelegd aan het monument dat de slachtoffers herdenkt van de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november 1918 werd een staakt-het-vuren bereikt tussen de strijdende partijen waardoor er een einde kwam aan de ellende van de oorlog. Burgemeester Frank Smeets (CD&V) legt een link met de coronacrisis die we nu meemaken. “Het afgelopen jaar hebben we ook wat oorlog meegemaakt. Door COVID-19 werden de grenzen gesloten, is de avondklok ingesteld, cafés en scholen gingen dicht en de ziekenhuizen gingen over naar een oorlogsscenario. Daarom is het belangrijk dat we 11 november moeten herdenken als een teken van hoop, maar we mogen ook nooit vergeten dat onze vrijheid fragiel is.”