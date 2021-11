Sint-Maarten bezoekt voor het eerst de Menenpoort

Vorig jaar was er door corona helemaal geen blijde intrede voor de brave kinderen in Ieper. Dat was een trieste primeur in de traditie die al 75 jaar onafgebroken standhield sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Volgend jaar wil Ossieur de blijde intrede opnieuw per boot zien gebeuren. “Hopelijk verloopt alles dan weer helemaal normaal en hoeft er geen afstand meer gehouden te worden tussen de Sint en de kinderen."