Sint-Truiden sluit bar op Chausée d’Amour na schietincident

De uitbaatster van de Love Bar is gehoord door de burgemeester en de politie over het schietincident in de bar in de nacht van 31 oktober op 1 november. Twee mannen raakten daarbij gewond, ze werden later die nacht gearresteerd in het ziekenhuis van Tienen waar ze zich wilden laten verzorgen. Nog twee andere mensen werden opgepakt door de politie, waaronder de uitbaatster die het nu heeft mogen uitleggen bij het stadsbestuur.