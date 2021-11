Stef Bef, ex-bandlid van de Antwerpse cultband Katastroof, maakt anti-oorlogslied ter ere van Wapenstilstand

Stef Bef schreef het lied als eerbetoon aan zijn grootvader waarmee hij jaarlijks de 11 november herdenking in het Antwerpse stadspark bijwoonde. “Mijn opa is al heel lang overleden, maar vroeger als kind gingen wij elk jaar op 11 november naar ‘de kanonnen’ in het stadspark. Mijn grootvader zei altijd dat we nooit mogen vergeten wat er gebeurd is en waarvoor die mensen gesneuveld zijn, en vooral veel jonge mensen. Dat is een stuk uit mijn jeugd dat mij altijd is bijgebleven”, vertelt Stef Bef.

