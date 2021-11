Tankstations in Sint-Niklaas zijn momenteel goedkoopste van heel het land: "Door grote concurrentie hier"

Reden daarvoor is de grote concurrentie in Sint-Niklaas. Veel tankstations liggen er dicht bij elkaar. Dat zegt ook Ignace Gabriëls, hij heeft 140 tankstation in heel Vlaanderen, waarvan eentje in Sint-Niklaas. "Er heerst momenteel een prijzenslag. Ook wij moeten onze prijzen verlagen in Sint-Niklaas, anders verliezen we onze klanten."

Volgens Gabriëls is het moeilijk in te schatten wanneer de prijzen er opnieuw zullen stijgen. "Dat kan één dag duren, maar in principe ook een jaar. Dat hoop ik natuurlijk niet, want dan verdienen wij daar niets meer aan."