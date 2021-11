Thomas maakt podcast over zijn opa als verzetsheld

Om de podcast te maken had kleinzoon Thomas wel veel informatie nodig. Die vond hij onder andere in de liefdesbrieven tussen zijn grootouders. “Ik ben begonnen met de brieven te lezen en heb er met mijn familie over gesproken. Maar ik heb ook naar het Algemeen Rijksarchief gebeld en daar hadden ze een dossier over mijn grootvader. Voor onze familie was het een heel emotioneel verhaal, want iedereen begint er snel over te snotteren”, vertelt Thomas.

Wat het emotionele verhaal net is, valt te beluisteren in de podcast. De podcast “De brieven van mijn grootvader” kan je downloaden via Spotify en Apple.