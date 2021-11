Vrijlating zeehondenpups opnieuw met publiek: "De moeite om mee te maken"

De 2 zeehonden werden in houten kisten op het strand gezet. Daarna konden ze in het zicht van het publiek op eigen houtje naar het water hobbelen. De dieren hebben de namen Otto en Silky gekregen. In hun staart werd een groene tag met een nummer aangebracht. Als ze opnieuw ergens in zee of op een strand opduiken, kunnen biologen makkelijk zien dat de dieren al eens in België opgevangen werden.