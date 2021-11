Schikking van 626 miljoen dollar met inwoners van Amerikaanse stadje Flint na loodvergiftiging in drinkwater

De problemen met het drinkwater in Flint begonnen in 2014. Ooit was Flint een welvarende stad, met de grootste fabriek van autoproducent General Motors. Maar daarna kwam het verval en om te besparen besliste de stad met goedkeuring van de toenmalige gouverneur van Michigan om tijdelijk over te schakelen op drinkwater uit de gelijknamige rivier Flint, in plaats van water uit de naburige stad Detroit te gebruiken.

Maar door de zuurtegraad van het rivierwater bleek het lood van de oude waterleidingen te lossen, waardoor er bij de inwoners met lood vervuild water uit de kraan kwam. Dat water verloor ook zijn helderheid en kleurde vaak oranje, geel of bruin. Desondanks betaalden gezinnen 150 dollar en meer per maand voor giftig water dat ze niet konden gebruiken.