Zedelgem zamelt maandverbanden en tampons in voor jonge meisjes in menstruatiearmoede

Op deze nationale vrouwendag werken vrouwenorganisatie VIVA-SVV, de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant en solidariteitsproject BruZelle samen tegen menstruatiearmoede. In elke Vlaamse provincie zijn inzamelboxen opgesteld. In West-Vlaanderen voorlopig alleen op 8 punten in Zedelgem: onder meer in winkels, de bibliotheek en het gemeentehuis. Daar kan je maandverbanden, inlegkruisjes en tampons binnenbrengen. Via scholen en de sociale kruidenier zullen die verdeeld worden onder meisjes in armoede die het materiaal kunnen gebruiken. Iedere school in Zedelgem heeft een charter ondertekend waarin een aantal afspraken gemaakt zijn voor de strijd tegen menstruatiearmoede en om het taboe te doorbreken dat rond menstruatie hangt.