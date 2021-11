Wereldrecord: Op 4.016 meter op een heteluchtballon

Rémi Ouvrard (28) is al sinds zijn tienerjaren een geoefend ballonvaarder, samen met zijn vader Jean-Daniel Ouvrard. En hij zit niet om een uitdaging verlegen. In 2020 vestigde hij een record door op 1.217 meter hoogte bovenop een luchtballon te gaan staan, met zijn vader als piloot van de luchtballon.

Voor de Franse liefdadigheidsactie Telethon, een jaarlijkse campagne om geld in te zamelen voor onderzoek naar zeldzame spierziektenstunt, bedachten hij en zijn vader een nieuwe stunt. Ze wilden met een luchtballon tot op 3.637 meter hoogte gaan, waarna Rémi bovenop de luchtballon zou staan. De 3.637 meter was niet toevallig gekozen, 36-37 is het nummer waar mensen een bijdrage kunnen storten.

Maar het bleef niet bij de 3.637 meter. De omstandigheden bleken tijdens de vlucht zo goed dat ze doorstegen naar 4.016 meter. Op die hoogte stond Ouvrard anderhalf uur lang bovenop de luchtballon. Weer op de begane grond bedankt Rémi zijn vader, die de ballon bestuurde. "Het is dankzij hem dat de recordpoging slaagde", zei hij aan Franse media.