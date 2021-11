WHO: "Derde coronaprik zal veel mensenlevens redden"

Een goed idee, vindt de Wereldgezondheidsorganistaie bij monde van Hans Kluge, directeur Europa bij de WHO. "Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat de immuniteit na zes maanden daalt en dat er positieve gevolgen zijn van een derde dosis."

"Dus een gerichte boostervaccincatiecampagne zal zeker veel mensenlevens redden. Die campagne kan daarna ook stap per stap uitgebreid worden naar de rest van de bevolking."

De WHO had eerder nog gesteld dat de vaccinatie in de ontwikkelingslanden voorrang moesten krijgen. Maar daarvoor de boostervaccinatiecampagnes uitstellen, heeft eigenlijk geen zin, besluit Kluge, in "De ochtend" op Radio 1.