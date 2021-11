De ene stunt na de andere, maar wie is Tesla-topman Elon Musk echt? "Hij heeft een heel zware jeugd gehad"

"Ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen. Vinden jullie dit een goed idee?" 58 procent van zijn volgers antwoordde "ja". Zo gezegd, zo gedaan.

Aanleiding voor die pollvraag is een voorstel van de Democraten om in de VS een miljardairstaks in te voeren. Elon Musk is volgens Forbes de rijkste persoon ter wereld, met een waarde van 245 miljard dollar. Maar hij bezit geen cash, alles zit in aandelen. Hij zou die taks niet kunnen betalen.