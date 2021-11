Wit-Russische president dreigt met afsluiten gastoevoer naar Europa

Rusland stuurt door een pijpleiding via Wit-Rusland gas naar Polen en Duitsland. "We verwarmen Europa, zij bedreigen ons nog steeds met de sluiting van de grens. En als we de toevoer van gas afsluiten?", heeft Loekasjenko volgens staatspersbureau Belta gezegd. Hij zou daarom de autoriteiten in Polen, Litouwen en "andere mensen zonder hoofd aanraden om na te denken voordat ze spreken".