Witte fietsen als herdenking van 4 dodelijke fietsslachtoffers van 28 oktober

Donderdag 28 oktober was een zwarte dag voor de fietsers in Limburg. Op enkele uren tijd kwamen 3 fietsers om het leven in Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven. Ook in Bree viel er die dag een dode.

Voor 3 fietsverenigingen is de maat vol, ze vragen een meer doortastend fietsbeleid. "Wij vragen aan het beleid een inclusieve fietsinfrastructuur", zegt Gert Cielen van Fietsverzet Diepenbeek. "Dat betekent dat een kind of een wat oudere fietser zonder gevaar moet kunnen deelnemen aan het verkeer. Zoniet is het geen goede fietsinfrastructuur."