Chinese Communistische Partij plaatst president Xi Jinping op dezelfde hoogte als Mao Zedong 

Het is nog maar de derde keer in het honderdjarige bestaan van de Partij dat de leden van het Centraal Comité zo'n resolutie aannemen. De eerste keer was om de status van Mao Zedong vast te leggen, de stichter van de huidige Volksrepubliek. De andere leider die die eer te beurt viel, was Deng Xiaoping, onder wiens hervormingen in de jaren 80 de Chinese economie fors groeide.

De derde historische resolutie plaatst de huidige leider Xi Jinping symbolisch op dezelfde hoogte als Mao en Deng. Onder het bewind van Mao kwamen destijds vele miljoenen mensen om het leven door geweld en hongersnood. Onder Deng werd het studentenprotest in 1989 dan weer bloedig neergeslagen. Huidig president Xi is al sinds eind 2012 aan de macht en bestuurt China ook erg autoritair, met onder meer grove schendingen van de rechten van moslimminderheden.

De Chinese Communistische Partij heeft ook de weg vrijgemaakt voor een uitzonderlijke derde termijn voor president en partijleider Xi Jinping volgend jaar.