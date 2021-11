450 mensen boycotten Brusselse horeca in hun strijd tegen seksueel geweld

Met de "Nightlife Blackout" willen vrouwen de Brusselse horeca boycotten. In plaats van op café te gaan, kwamen 450 mensen samen op het Albertinaplein in Brussel. Dat doen ze naar aanleiding van een reeks getuigenissen van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik in Brusselse cafés.

"Ik ben hier vooral om de vrouwen te steunen die geen stem hebben", zegt Anesa Djelili. "Veel zaken worden genormaliseerd in deze maatschappij, waar de man een bepaalde rol kan aannemen en kan denken dat hij commentaar mag geven of in de ergste gevallen iemand mag betasten."

De protestactie "Nightlife Blackout" komt overgewaaid van het Verenigd Koninkrijk, waar twee vrouwen na een avondje stappen werden vermoord. Bij ons is dit op de agenda gekomen na getuigenissen van misbruik in onder andere Brusselse en Gentse horeca.