Gentse bakker overvallen in eigen zaak: "Kan het nog altijd niet geloven"

Gisteren was het een feestdag, maar echt veel taarten heeft bakker Jonas uit Wondelgem niet verkocht. Zijn bakkerij werd overvallen in de vroege uurtjes, waardoor hij de hele dag gesloten bleef. "De bakkerij was de hele dag verzegeld door de federale politie voor een sporenonderzoek, maar dan nog... Mijn vrouw was in shock door wat er gebeurd was, dus wij hadden de moed niet meer om open te doen. Ik was bezig achteraan in de bakkerij, maar mijn vrouw heeft echt oog in oog gestaan met de dieven."