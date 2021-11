Biostatisticus Geert Molenberghs: "Zou verstandig zijn om evenementen als kerstmarkten niet te laten doorgaan"

Dat is vervelend nieuws voor iedereen. Wanneer kunnen we dan eindelijk zeggen dat we "met het virus kunnen leven"? "Met deze oplopende cijfers op intensieve zorgen kom je weer in de problemen in de ziekenhuizen. Ook de afgeschaalde zorg (voor andere aandoeningen, red.) is een probleem. Dit zijn niet de omstandigheden die ons aan een griepseizoen doen denken, zelfs niet aan een zwaar griepseizoen. We zitten nog altijd op meer dan 20 doden per dag. Op jaarbasis kom je zo uit op 7.000 doden. Dat zijn 7 griepseizoenen. Om al die redenen zijn we er nog niet aan toe om 'te leven met het virus'."