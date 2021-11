Bocholt wil bakken in traditionele bakoven

Maar het is Giel niet enkel om het bakken te doen. Samen geld inzamelen voor een oven en er dan mee werken is ook een sociaal gebeuren. “Het wordt ook een ontmoetingsplaats voor de buurt, het dorp en de gemeenschap. Het is niet de bedoeling dat we brood gaan verkopen. Je kneedt en bakt je eigen brood tegen een eerlijke prijs voor ingrediënten, stookhout en energie. Het is een project voor de gemeenschap door de gemeenschap.”