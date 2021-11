Braziliaans regenwoud blijft in sneltempo verdwijnen

Op het terrein is er intussen dus weinig of niets veranderd. De 877 vierkante kilometer is het hoogste aantal voor een oktobermaand sinds de huidige methode met gedetailleerde satellietdata werd ingesteld in 2015.

Afgelopen mei ging er zelfs meer dan 1.000 vierkante kilometer verloren, 1.180 om precies te zijn. Mei is de start van het droge seizoen, waarin de boskap altijd nog wat hoger ligt. Mogelijk zal het jaarcijfer voor het vierde jaar op rij stijgen.

Klimaatscepticus Bolsonaro heeft sinds zijn aantreden in 2019 de "economische exploitatie" in het woud aangemoedigd, wat de deur openzette voor nog meer illegale houtkap om plaats te maken voor landbouwprojecten of mijnbouw.

Het valt dus af te wachten of de belofte in Glasgow enig effect zal hebben op de korte termijn. Het Braziliaanse Amazonewoud wordt ook wel een van longen van de aarde genoemd en is belangrijk voor de natuurlijke opslag van het broeikasgas CO₂. Op dit moment stoten delen van het woud evenwel meer CO₂ uit dan ze opnemen.