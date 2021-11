BritneyFreed: Britney Spears staat na 13 jaar niet langer onder voogdij

“Vanaf vandaag is de voogdij over de persoon en de eigendommen van Britney Jean Spears beëindigd.” Dat zei rechter Brenda Penny vandaag na een hoorzitting de rechtbank in Los Angeles.

Het waren langverwachte en verlossende woorden voor de 39-jarige zangeres Britney Spears, die zelf overigens niet op de zitting aanwezig was. Fans die buiten de rechtbank verzameld waren, barstten in vreugde uit toen ze de uitspraak hoorden en begonnen Spears’ hit “Stronger” te zingen.