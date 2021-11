BEKIJK - VRT NWS sprak met Philip Braat, burgemeester van Glasgow maar ook "trotse Essenaar"

VRT NWS sprak in Glasgow, Schotland, met de plaatselijke burgemeester van de gaststad voor de klimaatconferentie. Philip Braat noemt zich een trotse Essenaar en heeft het gemaakt in Glasgow. Hij vertelt over zijn moeilijk te poetsen kantoor, over een verraste premier Alexander De Croo, en over de inspanningen van Glasgow voor het klimaat: "Wij willen in 2030 al klimaatneutraal zijn, sneller dan het moet."