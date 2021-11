Carnavalstoet in Tongeren rijdt zondag tóch uit

De leden van de lokale carnavalsvereniging zaten deze ochtend te wachten op de beslissing van het stadsbestuur. Mocht er beslist zijn dat de stoet niet doorgaat, dan zouden ze zich daarbij neerleggen. Frank Grotars van de Ridders van Moerepoort tot Bukeberg: “Als de cijfers de verkeerde kant opgaan, dan kan het niet de bedoeling zijn dat we met carnaval de ziekenhuizen onder druk gaan zetten. Maar het is een buitenactiviteit waar iedereen buiten staat. Met de nodige maatregelen die we gaan nemen, zal dat wel in orde zijn.”