Vandaag is (in principe) slotdag klimaattop: slottekst wordt al afgezwakt, dit zijn de voornaamste knelpunten

Komt er een slotakkoord op de laatste dag van de VN-klimaatconferentie in Glasgow (COP20), of gaan de onderhandelaars van de zowat 200 landen het weekend in? En hoe sterk zal het akkoord zijn? De signalen zijn niet zo goed, want een uitgelekte nieuwe versie van de slottekst bleek al behoorlijk afgezwakt. Er blijven verschillende pijnpunten, al was er gisteren opnieuw een klein deelakkoordje te noteren buiten de slottekst om.