Dit weekend zijn het Sterrenkijkdagen: “Ook bij slecht weer kan je vanalles zien”

In Meldert begint alles om 19 uur, maar wanneer het eindigt, hangt af van het enthousiasme van de bezoekers. “We sluiten als de laatste bezoeker weg is. Dat is al een keer om 2 uur ’s nachts geweest, maar dat is niet erg want naar de sterren kijken is onze hobby. We doen niets liever.” Het sterrenkijken zit sinds de coronacrisis ook in de lift: “Veel mensen moesten binnenblijven en hebben ontdekt dat je naar de sterren kan kijken. We krijgen er regelmatig vragen over."

Bezoekers zijn vandaag en morgen vanaf 19 uur welkom bij "Capella" in het Sint-Janscollege in Meldert bij Hoegaarden. Maar ook bij Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen, bij "Helios" in Langdorp en "Mercurius" in Halle kan je dit weekend naar de sterren en planeten kijken.