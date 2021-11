Eenzaat uit De Panne veroordeeld voor witwassen van geld door internetliefde

De veroordeelde man uit De Panne is al een tijdje eenzaam. Via het internet komt hij in contact met vrouwen. Het gaat over dames, die hem soms weken aan het lijntje houden en in een exotisch ver land wonen. Na verloop van tijd gaan de gesprekken over financiële zaken en laat de man zich overhalen hen te steunen. Hij heeft niet door dat hij met oplichters te maken heeft en schrijft geld naar hen over.