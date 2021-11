Fort van Lillo hersteld volgens historische plannen 1815: "Fenomenale verbetering"

Het Fort van Lillo is één van de oudste forten rond Antwerpen. Het dateert al van 1580 en moest Antwerpen beschermen tegen de inval van de Spanjaarden. In de loop der eeuwen is het meermaals belegerd, zwaar beschadigd en ook nog eens verbouwd. Het fort is dus toe aan een grondige restauratie.

(Lees verder onder de foto.)