Europese Commissie stelt vragen bij onafhankelijkheid Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

"Het antwoord van België ging niet in op de in de aanmaningsbrief aan de orde gestelde kwesties en de betrokken leden zijn in hun functie gebleven", laat de Europese Commissie weten. Daarom is nu een "met redenen omkleed advies" naar ons land gestuurd. België krijgt opnieuw twee maanden tijd om de passende maatregelen te nemen. Blijft ons land in gebreke, dan kan de Commissie de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen.



Er zouden vooral vragen worden gesteld bij de externe leden van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Onder hen is topambtenaar Frank Robben, die vanuit zijn verschillende functies betrokken is bij het opzetten en leiden van dataprojecten van de overheid, die hij - in zijn functie als lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit - zelf ook mee controleert.

Robben werd eerder dit jaar al in de Kamer aan de tand gevoeld over zijn verschillende functies en gaf daar aan dat hij correct omgaat met mogelijke belangenconflicten. Iets wat Robben ook nu herhaalt, al houdt hij naar eigen zeggen niet vast aan zijn functie. Hoe dan ook verwacht de Europese Commissie actie van ons land, een taak van het Parlement. De kwestie wordt volgende week besproken in de Kamercommissie Justitie.