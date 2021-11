Gents lichtfestival gaat door ondanks grote drukte en stijgende coronacijfers

Het Gents lichtfestival vindt ook dit weekend nog plaats. Daar was zelfs geen twijfel over, laat Stad Gent weten. Gisteren was er ontzettend veel volk op de tweede avond van het festival. Er kwamen in totaal 240.000 mensen kijken, die soms in verschillende straten op elkaar gepakt stonden. Met de stijgende coronacijfers stelden enkele wetenschappers zich vragen over de veiligheid.