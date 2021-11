Advocaat familie van Julie Van Espen wil dat proces achter gesloten deuren plaatsvindt, lijst met getuigen vastgelegd

Op 6 mei 2019 wordt na twee dagen zoeken het lichaam van de 23-jarige Julie Van Espen teruggevonden in het Albertkanaal, in de buurt van het Antwerpse sportpaleis. Ze fietste zaterdagavond 4 mei langs dat kanaal, op weg naar vriendinnen in centrum Antwerpen. Maar daar kwam ze nooit aan.

De politie zette een grote zoekactie op touw, en verspreidde later ook een foto van een man die werd gezocht als "getuige". Het ging om Steve Bakelmans, hij werd eigenlijk gezocht als verdachte, want hij droeg de fietsmand van Julie Van Espen, alleen was die op de foto in het opsporingsbericht wegbewerkt, om de man niet te verontrusten. Enkele uren voor het lichaam van Julie Van Espen werd gevonden, werd Bakelmans van de trein geplukt. Hij werd lang verhoord en bekende dat hij Julie had gedood, omdat ze zich hevig had verzet toen hij haar wilde verkrachten.