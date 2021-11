Groot ziekteverzuim in Jessa Ziekenhuis Hasselt: “Nog geen gevaar voor afdeling Intensieve Zorgen”

De tijd van de witte lakens en applaus voor mensen die in de zorg werken is al even achter de rug. “Iedereen is natuurlijk coronamoe”, zucht de directeur van Jessa. “Maar men moet wel beseffen dat we nu op het verzadigingspunt zitten op de afdeling Intensieve Zorgen en het personeel valt uit. Dat is een heel groot probleem.”