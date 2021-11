Herentals krijgt nieuwe kerk: laatste wens van vrouw die bezittingen aan kerkfabriek naliet

Terwijl kerken leeglopen in Vlaanderen en veel gebouwen een andere bestemming krijgen, zal er een nieuwe kerk gebouwd worden in Herentals op het kasteeldomein Le Paige. Dat schrijft De Standaard. Dat de kerk er komt, is te danken aan een vrouw: Maria Verstappen. Zij liet al haar geld en bezittingen na aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Er was wel één voorwaarde: dat ze met dat geld aan het kasteel een nieuwe kerk zouden bouwen.