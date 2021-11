Ieperling start petitie tegen afbraak schoorsteen uit WOI in Nieuwpoort

De toren in Ramskapelle is sterk vervallen. Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Diependaele (N-VA) heeft de bescherming voorlopig opgeheven. Een eerste stap om de toren later eventueel af te breken. Eerdere plannen om het monument te restaureren, zijn nooit uitgevoerd. Historicus Dominiek Dendooven wil met zijn petitie genoeg bezwaren verzamelen. Hij is wetenschappelijk medewerker bij het In Flanders Fields Museum in Ieper, maar deze petitie start hij in eigen naam. "Die voormalige observatietoren is uniek. Het is de enige observatiepost die in een schoorsteen was gebouwd. In Nieuwpoort hebben zowel de Belgen, de Britten, als de Fransen gevochten. Die 3 legers hebben gebruik gemaakt van de observatietoren. Het is een symbool van de geallieerde samenwerking in Nieuwpoort tijdens WOI. Bovendien is hij ook een symbool van de wederopbouw. De baksteenfabriek is na de oorlog weer opgebouwd en was in gebruik vanaf 1926."