Nu al versierde kerstbomen op de velden in Ravels: straks in Antwerpse winkelstraten

"We moeten elk jaar vroeger beginnen met de kerstdecoraties, want er is altijd meer en meer vraag", vertelt Dirk. "We moeten er dit jaar vier keer zoveel versieren als vorig jaar." Het gaat vooral om bestellingen voor winkeliersverenigingen die het makkelijk vinden dat de bomen al helemaal versierd zijn en ook lichtjes hebben. "We gaan die zo leveren en halen die in januari ook weer op."