Kinderen onder de 12 jaar ook vaccineren? "Heel goed afwegen, want het is niet dringend"

In de eerste plaats wijst de kinderarts op het beperkte nut van de vaccinatie voor de kinderen zelf en dat is meteen een argument tegen de vaccinatie. “Voor alle andere ziektes is de vaccinatie van kinderen heel belangrijk, maar voor corona zitten we in een andere situatie.”

“Terwijl de vaccinatie tegen het coronavirus bij volwassenen een kwestie van leven en dood is, weten we dat corona bij kinderen heel ongevaarlijk is. Kinderen worden amper ziek als ze besmet worden met het virus. Tijdens de hele epidemie zijn er maar vier kinderen onder de 12 jaar overleden.”

Jonckheer voegt eraan toe dat we ook nog niet weten niet of het beter is dat kinderen op een natuurlijke manier besmet worden met het virus, of dat het beter is dat ze het vaccin krijgen.