Kindje van anderhalf jaar uit Kortemark zwaar verbrand na ongeluk in bad

Het ongeval gebeurde maandagavond, bij een jong gezin uit Werken, bij Kortemark. De moeder wou voor het slapengaan nog even in bad met haar twee kindjes van drie en één. Om het bad te vullen zette ze eerst de warmwaterkraan open, om er dan later koud water bij te doen. In tussentijd ging ze beneden haar kindjes halen. Ze had niet gezien dat de jongste al richting de badkamer was gekropen. Het jongetje trok zich op aan het bad en wou wellicht wat schuim pakken, maar viel zo in het hete water.

De moeder kon haar zoontje heel snel uit het water trekken, maar toch liep het jongetje al zware brandwonden op. "Onze jongen krijste van de pijn en we stopten hem lange tijd onder een lauwe douche", vertelt de vader. "Daarna is hij met de ambulance overgebracht naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. "Zijn lichaam is voor 85 procent verbrand. Alleen zijn gezicht en zijn middel zijn door zijn luier gespaard gebleven."