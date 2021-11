Strengere coronamaatregelen in Nederland? Enclavegemeente Baarle-Hertog is het beu: "Neem alstublieft ongeveer dezelfde maatregelen"

De uitbaters van cafés of restaurants in Baarle-Hertog zitten ook niet op extra klanten te wachten, zegt de burgemeester. "We zitten allemaal nog met corona. Ze moeten ook overal Covid Safe Tickets vragen. Het zijn al moeilijke tijden en nu wordt het weer nog meer verwarrend. De regels waren min of meer hetzelfde en nu wordt weer alles scheefgetrokken. We hebben dus eerder ook al gepleit om ongeveer dezelfde maatregelen te treffen in België en in Nederland. Want nu ga je weer een verloop van mensen krijgen en dat is geen goede zaak, als we corona willen bestrijden."