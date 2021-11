Staatssecretaris Mahdi wil dat Polen migranten aan Wit-Russische grens binnenlaat, zodat ze asiel kunnen aanvragen

Het grote probleem is volgens Mahdi namelijk dat er nu nu geen enkele - of heel weinig - controle is op wie er de EU binnenkomt en buitengaat. “De realiteit is ook dat tweederde van de personen die asiel aanvragen in Europa geen nood blijken te hebben aan bescherming en daarom teruggestuurd moeten worden en waarvan 20 procent maar effectief terugkeert naar hun land van herkomst. Dus het systeem is kapot.”