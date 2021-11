Man in elkaar geslagen op Linkeroever, zoon doet oproep naar getuigen: "Ze bleven tegen mijn vader zijn helm trappen"

Enkele omstaanders verwittigden de hulpdiensten en die waren er snel bij. De vader van Loïc is naar het ziekenhuis gebracht. "Het is een zware enkelbreuk, het bot is afgescheurd hij zal geopereerd moeten worden. Het was zijn goede been want zijn andere been was al niet goed meer, mijn vader was mindervalide. Hij zit nu thuis met zijn beide benen omhoog. Hij houdt zich sterk maar hij heeft pijn."