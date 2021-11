Mensen met diabetes type 1 leven gemiddeld 13 jaar minder lang

Op dit moment lijdt 1 op de 10 volwassen Vlamingen aan diabetes. Elke 17 minuten wordt er een nieuwe diagnose gesteld. Diabetes type 1 komt het minst voor en is een auto-immuunziekte die vooral voorkomt bij mensen jonger dan 40 jaar. De oorzaak ervan is nog niet gekend. Diabetes type 2 kan ontstaan bij mensen die aan overgewicht lijden of die een slechte eetgewoonte hebben. Te weinig lichaamsbeweging kan ook tot diabetes type 2 leiden.