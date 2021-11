Mondmaskers verplicht langs volledig parcours intrede Sinterklaas in Antwerpen

Wie komt kijken naar de aankomst van de Sint in Antwerpen zal langs het hele parcours verplicht een mondmasker moeten dragen. Eerst was er enkel gevraagd om een mondmasker te dragen op de drukke plekken, maar nu de coronacijfers blijven stijgen, wordt de maatregel verstrengd. "We hebben dit beslist in overleg met de Sint en de stad, zodat iedereen zich veilig voelt bij de intrede", zegt Hans Van Goethem, de woordvoerder van VRT.