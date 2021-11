Strengere maatregelen in Nederland: horeca moet dicht om 20 uur, thuis niet meer dan 4 gasten ontvangen

Je mag in Nederland dan nog maar vier mensen per dag thuis ontvangen, tenminste als die ouder zijn dan 13 jaar. Thuiswerken wordt opnieuw erg sterk aanbevolen, "tenzij het niet anders kan". Premier Rutte hamerde ook op het handhaven van anderhalve meter afstand, tenzij in plaatsen waar het coronatoegangsbewijs vereist is.

Bioscopen, theaters en concertzalen blijven nog wel open en sportwedstrijden kunnen ook nog plaatsvinden, maar dan zonder publiek. Ondernemers zouden mogen kiezen welke vorm van toegang het meeste geschikt is: een negatieve coronatest of uitsluitend mensen toelaten die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn (de zogenoemde 2G-regel). Dat laatste zou pas kunnen na goedkeuring door het parlement. Wie besmet geraakt, opnieuw in quarantaine en dat geldt ook voor de huisgenoten.

De maatregelen gaan dus morgenavond om 18 uur in en gelden voor drie weken. Op vraag van een journalist kon premier Rutte echter niet voorspellen of dat voldoende is of dat de maatregelen verlengd zullen worden.