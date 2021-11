Oplossing gevonden voor varkenskarkassen na stalbrand in Kasterlee

Er is een oplossing gevonden voor de 1400 dode varkens in Kasterlee. Na een zware brand liggen de karkassen van de varkens al vier dagen bedolven onder het asbest. De varkens kwamen om het leven tijdens een brand in hun stal dinsdag. De dode dieren liggen er nog steeds want niemand wilde ze opruimen. Er zat namelijk asbest in het dak van de stal waardoor nu ook de varkens door een gespecialiseerde firma moeten opgehaald worden. Maar die firma was nog niet gevonden.