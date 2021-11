Parket van Brussel ziet verdubbeling van het aantal zeden-dossiers in drie jaar tijd: maar hoe komt dat?

"Voor ons is het belangrijk dat we zo een correct mogelijk onderzoek kunnen voeren. Het is daarom heel belangrijk dat het slachtoffer zo snel mogelijk klacht indient, zodat we objectieve elementen kunnen verzamelen. De biologische sporen spelen ook een zeer grote rol. Daarom is het belangrijk dat slachtoffers zich niet onmiddellijk wassen en bijvoorbeeld ook de lakens en kledij bewaren, zonder die te wassen. We begrijpen dat dit niet altijd gemakkelijk is, maar voor het onderzoek is dat wel belangrijk."